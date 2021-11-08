ضابط شرطة لكل فيلم.. أليك بالدوين يوجه نداء لشركات الإنتاج الفني

وجه الممثل الأمريكي أليك بالدوين نداء لشركات الإنتاج السينمائي والمسلسلات التلفزيونية، ‏بعد حادث قتله مديرة تصوير فيلم "راست" غالينا هاتشينز خطأ خلال تصوير فيلمه Rust.

وكتب بالدوين في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كل موقع تصوير فيلم أو مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".

وأطلق بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه Rust في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

المصدر: business insider