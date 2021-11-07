ترامب: قد يكون تصرف أليك بالدوين بحادث "راست" قتلا عمدا!

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" غالينا هاتشينز، على يد الممثل أليك بالدوين.

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وبعد أكثر من أسبوعين على الحادث، لم يستبعد ترامب في حديث إذاعي أن يكون بالدوين قد تعمد حشو السلاح بالرصاص الحي بدلا عن استخدام الرصاص الفارغ، ما أسفر عن مقتل هاتشينز وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وقال: "من يأخذ سلاحا ناريا ويصوبه نحو مصور سينمائي ثم يضغط على الزناد؟".

وأضاف أنه لو كان في يده مسدس لم يكن له أن يتصرف بهذه الطريقة تحت أي ظرف.

وهاجم ترامب بالدوين الذي كان من أشرس معارضي الرئيس السابق أثناء ولايته واشتهر بعروض كان يسخر فيه من ترامب، واصفا إياه بـ"المغفل". وأضاف أن بالدوين "رجل مضطرب" ودخل في عراك بالأيدي مع الصحفيين أكثر من مرة.

واعتبر أن لدى بالدوين علاقة مباشرة بما حدث في 21 أكتوبر الماضي بولاية نيو مكسيكو، قبل أن يضيف: "ربما هو الذي حشا السلاح بالرصاص.

ولم يوفر الرئيس السابق أداء بالدوين، إذ قال إنه كان فظيعا، مع "أنني لا أكره ولا أحبه، فأنا في الحقيقة لا أعرفه".

وتفيد التحقيقات الجارية في مقتل هاتشينز أن بالدوين أطلق النار عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلم "راست".

المصدر: وكالات