الإمارات.. شرطة أبو ظبي تستبدل المخالفات المرورية بالإرشادات وباقات الورد (فيديو)

أطلقت شرطة أبو ظبي مبادرة "يدا بيد" في مدينة العين حيث شرعت في استبدال المخالفات المرورية بالإرشادات التوعوية وباقات الورد للسائقين.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن المبادرة ضمن جهود الشرطة في تعزيز الوعي المروري وحث السائقين على عدم ارتكاب المخالفات مستقبلا.

وأشارت إلى أن كرت التوعية تضمن نوع المخالفة وقيمتها وفيديو توعويا للمخالفة نفسها من خلال المسح على الباركود.

وأكد المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة المرور والدوريات في العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبو ظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين.

ولفت إلى أن المبادرة عززت التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها وشملت مختلف الطرقات في مدينة العين.

واستوقف عناصر الدوريات شريحة مختلفة من السائقين وقدموا لهم النصائح التوعوية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة إلى جانب توزيع باقات ورد وكتيبات تحفيزا لهم على ممارسة القيادة المرورية الآمنة واحترام مستخدمي الطريق من مختلف الفئات مشاة أو سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وغيرهم.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية