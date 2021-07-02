فضيحة في أوكرانيا على خلفية أحذية النساء في عرض عسكري

أثارت وزارة الدفاع الأوكرانية الجدل بقرارها أن تشارك النساء من العسكريات وطالبات الكليات العسكرية في العرض بمناسبة عيد الاستقلال، بأحذية بالكعب العالي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنه على خلفية ذلك، التقى وزير الدفاع أندريه تاران والقائد العام للقوات المسلحة روسلان خومتشاك طالبات المعهد العسكري التابع لجامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف لمناقشة الأزياء التي ستلبسها الطالبات أثناء العرض العسكري.

وقال خومتشاك إنه تم استطلاع آراء الطالبات، وأيدت معمظهن الزي الخاص بالعروض، بينما سيرتدي أفراد الوحدات القتالية الزي الميداني.

وبشأن الأحذية سيتخذ القرار النهائية لاحقا.

يذكر أن مجموعة من النواب في البرلمان الأوكراني استنكرت خطط وزارة الدفاع لمشاركة الفتيات في العرض العسكري بأحذية بالكعب العالي وطالبوا وزير الدفاع بالتوضيح والاعتذار.

المصدر: نوفوستي