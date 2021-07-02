حفيدة أول رئيس لمصر: الرئيس السيسي استجاب لاستغاثة أختي

قالت رغدة يوسف حفيدة الراحل محمد نجيب أول رئيس لمصر إن أختها نبوية واجهت ظروفا مادية صعبة، ولجأت إلى نشر فيديو وجهته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وروت به كل مشاكلها المادية.

وأضافت يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لاستغاثة أختها بشأن تدهور أوضاعها المادية وتم تلبية طلباتها، وأشارت إلى أنهم 5 أحفاد للرئيس الراحل محمد نجيب.

ولفتت إلى أن الأحفاد الخمسة جميعهم من ابن واحد لنجيب وكل أعمامها توفاهم الله في حياة جدها ولم يكونوا قد تزوجوا بعد، موضحة أنها كانت تعمل محاسبة بالمقاولين العرب ولكنها تركت العمل لصعوبة تنسيق مواعيد عملها مع تربية أبنائها.

المصدر: "صدى البلد"