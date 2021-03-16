إنقاذ بجعة تجمدت في الجليد بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال وإنقاذ بجعة تجمدت في مياه بحيرة في منطقة فادسكي.

وأشارت المديرية، في بيانها إلى أن هذه البحيرة، تسمى "ببحيرة البجع"، لأن الطيور تقضي فترة الشتاء في هذه المنطقة على مدى عدة سنوات.

ونوه البيان، بأن أحد هذه الطيور وقع في مشكلة خلال وجوده في مياه البحيرة، تجمدت المياه وحبست البجعة في جليدها. قام أحد السكان المحليين الذي كان يعمل بالقرب من البحيرة، بإبلاغ رجال الإنقاذ بذلك.

وبفضل الجهود المشتركة، "تم تنفيذ عملية إنقاذ الطائر. تم قطع الجليد وإخراج البجعة منه، ونقلها إلى مكان دافئ".

المصدر: نوفوستي