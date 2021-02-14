بمناسبة عيد الحب.. انتعاش محلات بيع الهدايا والورود بالسعودية

تشهد السعودية إقبالا ملحوظا من المواطنين على شراء الحلويات والورود، استعدادا للاحتفال بعيد الحب الذي يوافق الـ14 من فبراير الجاري.

ويقول العاملون في محلات الهدايا بالمملكة إنهم يلاحظون زيادة ملموسة في بيع الحلويات والزهور وغيرها من الهدايا ذات اللون الأحمر، خلال الأيام والأسابيع التي تسبق يوم 14 فبراير، حسب تقرير لوكالة "رويترز".

وقال محمد زعبي موظف في محل لبيع الهدايا بالرياض: "من قبل، يعني منذ نحو 10 سنين أو أكثر، لم نكن نستطيع بيع أي شيء باللون الأحمر في هذا اليوم، يوم الفالانتاين، لم نكن ننزل أي شيء بالأحمر، ونخفيه لو كان موجودا من قبل".

وتابع: "حاليا الحمد لله منذ 3-2 سنين، يوجد إقبال كبير، وانفتاح حضاري على هذا الموضوع، فيه تقبل للأمر من المجتمع. صار فيه زيادة عندنا بنسبة مبيعات بهذا اليوم. بصراحة، أصبحنا ننتظر هذا اليوم بكل سنة لحتى يصير فيه عندنا حركة وعمل".

وقالت ابتسام حمدان لدى توجهها لشراء الورود من محل لبيع الزهور: "أنا جاية اليوم لمحل الورد، لآخد ورد لصديقاتي، ورد أحمر، بمناسبة عيد الفالانتاين، مش ضروري ينحصر هذا اليومبس على كل اثنين بيحبوا بعض".

ولم يكن مألوفا في السعودية من قبل الاحتفال بعيد الحب أو رؤية أي من مظاهره، بل إنه كان موضع استياء من جانب المحافظين على مدى عقود.

لكن منذ بدأت جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير المملكة أصبح بمقدور السكان الاحتفال بهذا اليوم بتقديم الهدايا والورود لأحبائهم.

المصدر: "رويترز"