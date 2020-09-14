قائد الفرقة الراقصة بالتابوت يوجه رسالة للمصريين

وجه قائد الفرقة الراقصة بالتابوت والتي اشتهرت خلال فترة جائحة كورونا بشعار "ابق في المنزل وإلا سترقص معنا" رسالة للمصريين، الذين رحب باهتمامهم به وفرقته ونشاطها، ووعد بزيارة مصر.

وقال بنيامين ايدو قائد الفرقة لموقع "صدى البلد" المصري إنه كان في قمة السعادة بعد تداول صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به خلال الجائحة لسببين، أولهما مساهمته بطريقة غير مباشرة في تحذير الجميع بضرورة البقاء في المنزل خلال الجائحة.

وأضاف أن السبب الثاني أنه نال شهرة عابرة للقارات، "أصبحت عالميا الآن، وأحدث هذا الأمر نقلة في عمله الذي ينفذه بمنتهى الالتزام والشغف".

وتابع: "يوما بعد يوم، سيعرف الكثير ما أقوم به، الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالشغف"، ويعتبر هذا الانتشار رسالة للنجاح خاصة أن عائلته عارضت عمله في البداية، ولم يرغبوا في عمله بهذه المهنة، ولم يتقبلوا أن يرقص بالموتى.

وحصد بنيامين شعبية كاسحة في مصر، بعد تداول مقاطع فيديو له، وقال لـ"صدى البلد" إنه يتمنى وفرقته زيارة مصر، متمنيا توجيه دعوة رسمية من مصر ليحضر برفقة فرقته لتقديم العروض، على غرار ما قدمه في إسبانيا، البرازيل، الأرجنتين، قبل المخاطر المحتملة لموجة كورونا الثانية.

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "أحبكم جميعا يا مصريين، كورونا لا يزال موجودا، لذا عليكم أن تبقوا آمنين، يجب أن تحرصوا على ارتداء الكمامة أينما ذهبتم، واستخدموا المطهرات، اغسلوا أيديكم باستمرار بالماء والصابون، كونوا آمنين دائما، التباعد الاجتماعي مهم للغاية، وإلا فنحن موجودون، ولا يزال بإمكاننا أن نأتي ونرقص معكم".

المصدر: صدى البلد