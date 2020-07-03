مصر.. هجوم حاد على الفنانة إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية (صورة)

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفنانة إسعاد يونس، بعد سردها قصة عن إحدى الفتيات في الريف المصري، حدثت في يوم 30 يونيو، بطريقة وصفها الجمهور بـ"المسيئة".

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وكتبت إسعاد يونس المشهورة ببرنامج "صاحبة السعادة" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قائلة: "في الزمانات كان من الطبيعي أن يدق رجل من الفلاحين الباب مصطحبا صبية صغيرة في يده و عارضا على الأسرة أن تقوم باستضافتها وتشغيلها.. مين دي يا عم نبرواى؟؟.. قالك دي فتزحية.. بت طيبة وغلبانة وعايزة تعيش.. شغليها يا ست الله يفتح عليكي.. أيوه ياعم نبرواى بس أنا عندي دادة أمينة شايلة البيت علي كتافها ومقدرش افرط فيها.. ياست أهه تساعد.. ده بت مش حاتسمعيلها صوت ومنكسرة.. دي أغلب م الغلب.. واستفاض في شرح مأساة ولا كلمة منها حقيقي طبعا".

وتابعت: "ماما ما قصرتش كالعادة في الظروف دي وعينيها رغرغت بالدموع وقالتله طيب خليها تدخل.. واجتمعنا كلنا نشوف الزائرة الجديدة اللي حاتشرف وتآنس.. كانت فتزحية كائن بلا ملامح.. راسها عاملة زي قالب الطوب الأحمر.. مستطيلة بزوايا قايمة.. خارج منها تشكيلين.. ودنتين شبه ودان القطة بجد.. وضفيرتين في قوام السيجارة ملولوين وكاشين من الذعر".

واستكملت: "أما الوجه فكان شوية حاجات كده تتيح التنفس والرؤية و أحيانًا الطعام.. خرمين مكان العينين بلا سحبة و لا رموش ولا قبة ولا نني باين ولا لون.. خط زي نص الطبق كناية عن بُق.. شوية شعر منطورين تعبيرًا عن الحواجب لكن واحد لازق في سقف قورتها و التاني سارح لوحده في وشها كده ماتعرفش موقعه المفروض يكون فين.. و بروز أفطس فارش بالعرض إشارة إلى المراخير عبارة عن كتلة لحمية مكببة وفيها خرمين أوسع من خرم الإبرة هسة".

هجوم حاد..

بعدهذا الوصف تلقت يونس هجوما حادا من متابعيها على صفحتها، والذين اتهموها بالعنصرية والتنمر على فتاة، فجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "الأستاذة الفاضلة إسعاد.. مع تقديري لشخصك المحترم… ولكن كان لا يجب أن تصفي خلق الله بهذه الطريقة البشعة حتي ولو كان من باب الهزار أو الكاريكاتير اللفظي.. ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم…وقال كمان.. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.. صدق الله العظيم ما كنت انتظر من حضرتك هذا الأسلوب".

وذكر متابع آخر: "إذا كنتي متصورة إن دمك خفيف وكتبتي بوست كوميدي تبقي غلطانة يا إس.. أنتي كشفتي عن نفس مليئة بالقسوة وأخلاق في منتهي السوء وقلب منعدم فيه الرحمة.. كمية لا نهائية من غرور وتعال واستهزاء بمخلوقات ربنا.. يا رب ييجي اليوم وتفوقي من غفلتك وتدفعي الثمن".

المصدر: القاهرة - 24