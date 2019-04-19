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أم تلد توأما بفارق 3 أشهر وفي عامين مختلفين!

مجتمع

أم تلد توأما بفارق 3 أشهر وفي عامين مختلفين!
facebook/Holweide Hospital
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في سابقة لم يشهدها العالم من قبل، ولدت امرأة ألمانية طفلتيها التوأم بفارق 97 يوما، لتصبح الفتاتان أول توأم يولد في عامين مختلفين.

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ووضعت الأم مولودتها الأولى في نوفمبر 2018، في الأسبوع  الـ 26 من الحمل، بعد أن ارتأى الأطباء ضرورة إجراء عملية قيصرية لإخراج الجنين من رحم الأم، ليغلق عنق الرحم ويبقى الجنين الآخر.

وفي 22 فبراير الفائت، نقلت الأم مرة ثانية إلى المشفى لتضع طفلتها الثانية، لتصبح الطفلتان أول توأم يولد بفارق 97 يوما.

وقال المسؤولون عن مستشفى "Holweide" الألماني الذي شهد ولادة الطفلتين، إن هذا الحدث هو الأول من نوعه في عالم الطب، فأكبر فاصل زمني تم تسجيله من قبل في ولادة طفلين توأم بمواعيد مختلفة، كان 87 يوما.

المصدر: نوفوستي

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