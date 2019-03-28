أنجبت امرأة من بنغلاديش توأما، بعد 26 يوما من ولادتها لطفلها الأول، وتكون بذلك قد أنجبت 3 أطفال خلال شهر واحد.

وذكرت صحيفة "AsiaOne"، أن المواطنة البالغة من العمر 20 عاما، عارفة سلطانة، أنجبت ابنها الأول في أواخر فبراير الماضي، ولم يلاحظ الأطباء الشذوذ التطوري النادر، فلدى سلطانة رحم ثانية كان فيها جنينان آخران.

Bangladesh woman ‘with two wombs’ gives birth to twins 26 days after her first baby https://t.co/UDtU06cptQ The mother and the three… pic.twitter.com/glYCORneZN — Potrika24 (@potrika24) 26 марта 2019 г.

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وشعرت سلطانة مرة أخرى بأعراض الولادة في 22 مارس الجاري، ونقلت إلى المستشفى على الفور، وأجريت لها عملية قيصرية طارئة ولدت فيها طفلين توأم، بنت وولد.

وخرجت سلطانة من المستشفى وعادت إلى منزلها رفقة أطفالها الثلاثة، في 26 مارس الجاري. وأعربت الأم الشابة عن قلقها بشأن ظروف عائلتها المادية وكيف ستقدر على إطعام وتربية 3 أطفال دفعة واحدة، فراتب زوجها متواضع جدا.

وقالت سلطانة: "لا أعرف كيف سنتعامل مع هذه المسؤولية بوجود القليل من المال". أما الزوج المتفائل فقال: "إنها معجزة من الله، جميع الأطفال يتمتعون بصحة جيدة. سأبذل قصارى جهدي ليعيشوا بسعادة".

المصدر: لينتا. رو