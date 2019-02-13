ميوله الجنسية تلاحقه إلى قبره.. النبش في أرشيف مقابلات مايكل جاكسون بحثا عن دليل!

كشفت التقارير عن مقابلة أجراها الراحل مايكل جاكسون عام 2003 مع الصحفي مارتن بشير، حاول فيها الدفاع عن قضية مشاركة سريره مع الأطفال بالقول إن ذلك يساعدهم على "الشفاء".

إقرأ المزيد

وعندما سُئل ملك البوب عما إذا كان يعرف سبب "الجدل الدائر" بين الناس حول مشاركته السرير مع طفل مريض بالسرطان عمره 13 عاما، قال المغني العالمي: "لأنهم جهلة". ودافع عن هذه الممارسة ووصفها بـ"الشيء الجميل"، مضيفا أنه لم يكن "جاك السفاح في الغرفة".

وقال جاكسون: "هناك شخص يحاول أن يشفي طفلا. لقد نمت في سرير واحد مع العديد من الأطفال. هذا أمر صحيح للغاية، ومحبب أيضا، وهذا ما يحتاجه العالم الآن، المزيد من الحب، المزيد من القلب.. ما الخطأ في مشاركة الحب؟ أنت لا تنام مع أطفالك؟ أو مع أي طفل آخر يحتاج الحب ولا يعيش طفولة جيدة؟ أطفالي ينامون مع أشخاص آخرين طوال الوقت".

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية أسقطت في عام 2005 عن ملك البوب تهم الاعتداء الجنسي والتقرب من الطفل المريض، غافين أرفيزو.

وأُطلقت الشائعات ضد جاكسون في عام 1993 لأول مرة، عندما رفع جوردان تشاندلر، البالغ من العمر 13 عاما، دعوى قضائية ضد النجم الشهير بتهمة الاعتداء الجنسي، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي.

وبعد البحث الدقيق، وافق جاكسون على تسوية مالية كبيرة مع عائلة تشاندلر، تراوحت بين 20 و24 مليون دولار، وفقا للتقارير.

وظهرت المزيد من الادعاءات ضد مايكل جاكسون، في أعقاب عرض الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland"، في مهرجان صندانس السينمائي الأسبوع الماضي.

وكشفت الخادمة السابقة لجاكسون، أنها عثرت على متعلقات وأشياء تخص المغني الأشهر عالميا، أثناء تنظيفها المنزل، تؤكد ميوله الجنسية التي ثار الجدل بشأنها.

يذكر أن ملك البوب نفى في حينها بشدة جميع مزاعم الإساءة الجنسية التي نُسبت إليه.

المصدر: ذي صن