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الدفاع الروسية: مقتل قائدي طائرة "ل-39" التدريبية

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الدفاع الروسية: مقتل قائدي طائرة
avsim.su
طائرة "ل-39" التدريبية الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل طاقم طائرة "ل-39" التدريبية التي سقطت في مياه بحر آزوف الخميس الماضي.

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وقالت الوزارة إن أعمال البحث في البحر أسفرت عن تحديد مكان وجود أشلاء جثتي كلا الطيارين وانتشالهما من المياه. وأضافت أن زورقا تابعا لأسطول البحر الأسود الروسي تم إرساله إلى منطقة البحث من أجل انتشال القطع الكبيرة الحجم من حطام الطائرة.

وكانت وزارة الدفاع أفادت في وقت سابق بأن طائرة تدريبية من طراز "ل-39" تحطمت، في حوالي الساعة الخامسة مساء الخميس الماضي، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية اعتيادية، وسقطت في مياه بحر آزوف (المتصلة بالبحر الأسود).

ووردت تقارير إعلامية سابقا بأن قائد الطائرة وملاحها تمكنا من القفز منها بالمظلة قبل سقوطها في البحر. ونفت وزارة الدفاع، الجمعة، أنباء عن نجاة أي من الطيارين في الحادثة.

المصدر: إنترفاكس

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