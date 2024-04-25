عواصف رملية تضرب عدة مناطق في روسيا (فيديو)

ضرت عواصف رملية عدة أقاليم ومناطق في روسيا، حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن السكان في إقليم كراسنودار ومنطقتي بيلغورود وبريموريه يعانون من الرمال والزوابع الرملية إثر تعرض هذه المناطق لعواصف رملية قادمة من الصحراء الكبرى، وأن سلطات تلك المناطق نصحت السكان بالبقاء في المنازل وعدم فتح النوافذ حتى انحسار هذه العواصف.

كما تأثرت مدينة فلاديفوستوك الروسية والمناطق المحيطة بها أيضا بعاصفة رملية قوية قادمة من الصين، وتحولت السماء في تلك المناطق إلى اللون البرتقالي.

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وتبعا لخبراء الطقس فإن الغبار والرمال وصلت حاليا إلى المناطق الجنوبية والوسطى في القسم الأوروبي من روسيا قادمة من الصحاري الإفريقية، ومن المتوقع أن تصل هذه الرمال إلى القسم الشمالي الغربي من روسيا أيضا.

المصدر: وكالات روسية