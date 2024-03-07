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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا

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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا
Sputnik
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أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن رجال الأمن تمكنوا من منع وقوع هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية بمشاركة مواطن بيلاروسي.

وجاء في بيان المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إفشال عمل إرهابي خططت لتنفيذه الاستخبارات الأوكرانية على أراضي جمهورية كاريليا بمشاركة مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1974".

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ونوه البيان بأن البيلاروسي المذكور ينتمي إلى التشكيل القومي "فوج كاستوس كالينوفسكي" محظور في بيلاروس وهو على قائمة المطلوبين للعدالة.

ووفقا للأمن الروسي، قام عميل الاستخبارات الأوكرانية المذكور أعلاه، بجمع ونقل بيانات عن مرافق البنية التحتية للنقل وعن السلطات التنفيذية في المنطقة.

وأضاف البيان: "بتوجيه من المشرفين عليه، قام العميل بأخذ أسلحة وعبوة ناسفة من مخبأ مجهز له سابقا بهدف تفجير أحد المباني الإدارية لمدينة أولونيتس. وأثناء اعتقاله، أطلق المجرم النار بسلاح ناري على رجال الأمن وتم تحييده خلال الاشتباك. ولم يصب أي أحد من عناصر الأمن أو المدنيين خلال ذلك".

وعثر رجال الأمن، في مكان الحادث، على عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام مصنوعة من مادة متفجرة بلاستيكية من طراز PE-8 (مصنوعة في بريطانيا)، وصاعق كهربائي M-6 (مصنوع في الولايات المتحدة)، وجهاز توقيت، بالإضافة إلى مسدس ماكاروف وذخيرة.

ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد كافة ملابسات الحادث، وتحديد دائرة المتعاونين مع المجرم الذي تم تحييده.

المصدر: نوفوستي

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