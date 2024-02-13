الأمن الفيدرالي الروسي يحبط تنفيذ عمل إرهابي في محطة لتوزيع الغاز بـ5 عبوات ناسفة

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تخريبية كانت تستهدف محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة لينينغراد، وتم على إثر ذلك اعتقال أجنبي ومصادرة 5 عبوات ناسفة كانت بحوزته وإبطال مفعولها.

وقال مكتب الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الثلاثاء: "على أراضي مقاطعة لينينغراد، تم إحباط ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي خططت له الأجهزة الأمنية الأوكرانية في إحدى منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة".

وأضاف البيان: "نتيجة للتعامل مع إشارة واردة حول ظهور شخص مشبوه في منطقة محطة توزيع الغاز وبعد الإجراءات المنسقة في الوقت المناسب، تم التعرف على المجرم واحتجازه. وتبين أنه مواطن أجنبي، ويحمل الجنسية الأوكرانية".

وتمت مصادرة وتفكيك 5 عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، حاول زرعها عند تقاطع خط أنابيب الطاقة، وتم إبطال مفعولها.

وبذلك، فتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد قضية جنائية بموجب المادتين 281 (التخريب) و222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.

المصدر: تاس