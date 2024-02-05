الأمن الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لاستهداف أحد المسؤولين في القرم

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما، كان جهاز الاستخبارات الأوكراني ينوي تنفيذه ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم.

وقال مكتب الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يخططون لتفجير سيارة تابعة لأحد أفراد جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، وذلك بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.

وقد تم ضبط عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، مصنوعة من قذيفة مضادة للدبابات من طراز DM22 ألمانية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات ومعدات أخرى.

واعترف أعضاء المجموعة بأنهم كانوا يخططون وبتكليف من جهاز المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ضد أحد المسؤولين في شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي