جورجيا.. اعتراض متفجرات أوكرانية عبرت 3 دول في طريقها إلى روسيا لتنفيذ أعمال إرهابية (فيديو)

أعلن في جورجيا ضبط كمية كبيرة من المتفجرات انطلقت من مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا ووصلت إلى جورجيا عبر 3 دول، في طريقها إلى مدينة فورونيج الروسية لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وكشفت السلطات الجورجية أن مواطنين من جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا شاركوا في محاولة نقل المتفجرات من جورجيا إلى روسيا، وأن أندريه شاراشيدزه النائب عن حزب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقف وراء العملية.

وأكد جهاز أمن الدولة الجورجي أنه تم نقل المتفجرات إلى جورجيا من أوكرانيا عبر أراضي رومانيا وبلغاريا وتركيا، ومنها إلى جورجيا في 19 يناير.

وأضاف أنه تم ضبط 6 عبوات ناسفة تحتوي على متفجرات من الدرجة العسكرية سي-4، يمكن تفعيلها بصاعق مفجر كهربائي وجهاز توقيت، وأن الوزن الإجمالي للمتفجرات بلغ 14 كغ.

المصدر: تاس