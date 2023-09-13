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جورجيا تنفي تلقيها اقتراحا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها

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جورجيا تنفي تلقيها اقتراحا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها
Globallookpress
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مباحثات مع القيادة الجورجية في تبليسي في أكتوبر 2021
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نفت وزارة الدفاع الجورجية صحة المعلومات التي بثتها قناة تلفزيونية معارضة ومفادها أن الولايات المتحدة اقترحت أن تبدأ تبليسي مفاوضات بشأن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها.

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وقالت وزارة الدفاع الجورجية، في بيان لها اليوم الأربعاء: "يتم ترويج هذه المعلومات من قبل جهات متحيزة سياسيا، ثم تستخدمها بعض وسائل الإعلام والأفراد لهم انتماءات سياسية (معينة) لإطلاق حملة تضليل".

والأربعاء، ذكرت قناة "متافاري أرخي" التلفزيونية المعارضة أنه قبل أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، اقترح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار جورجيا، على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فتح مفاوضات حول نشر قاعدة عسكرية أمريكية.

وحسب القناة التلفزيونية، فإن السلطات الجورجية رفضت عرض أوستن، لكنها تسترت على أمر تلقيه.

المصدر: "انترفاكس"

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