جورجيا: تبليسي كان يمكن أن تكون هدفا للمتفجرات القادمة من أوكرانيا

قال مدير مركز مكافحة الإرهاب في جورجيا باتشا مغيلادزه، إن المتفجرات التي تم ضبطها وكانت قادمة من أوكرانيا، كان من المحتمل أن يرتكب منظمو نقلها هجوما إرهابيا في جورجيا.

وكشف مدير مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة، أن جزءا من المتفجرات كان مقررا أن يبقى في العاصمة تبليسي.

وأضاف مغيلادزه أن جهاز أمن الدولة، تمكن من منع "نقل ثلاث عبوات ناسفة في حاوية واحدة ... إلى أراضي دولة أخرى، هي روسيا الاتحادية"، وأوضح أنه "كان من الممكن أن يتم تنفيذ هجمات إرهابية بطريقة مماثلة (في جورجيا)، وقد تم منع ذلك أيضا من قبل جهاز أمن الدولة وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأشار أيضا إلى أن العبوة الناسفة من صنع متخصص وكانت قوية بما يكفي لضرب دائرة ذات شعاع كبير إلى حد ما، الأمر الذي كان سيؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.

وكانت قد أعلنت السلطات الجورجية ضبط كمية كبيرة من المتفجرات انطلقت من مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا ووصلت إلى جورجيا عبر 3 دول، وهي في طريقها إلى مدينة فورونيج الروسية لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وأضافت السلطات أنه تم ضبط 6 عبوات ناسفة تحتوي على متفجرات من الدرجة العسكرية سي-4، يمكن تفعيلها بصاعق كهربائي وجهاز توقيت، وأن الوزن الإجمالي للمتفجرات بلغ 14 كغ.

المصدر: تاس