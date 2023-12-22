لافروف: ممثلو اليونسكو تجاهلوا تماما هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ممثلي اليونسكو تجاهلوا هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الكرملين.

وقال لافروف خلال الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: روسيا لم تتلق إدانة للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها موقع مشمولة ضمن التراث العالمي - الكرملين في موسكو - كما لم نتلق إدانة من المديرة العامة لليونسكو، السيدة الفرنسية أودري أزولاي، لمقتل موظفي وسائل الإعلام الروسية، على الرغم من التفويض المباشر الذي تتمتع به المنظمة.

وقد أعلن المكتب الصحفي التابع للرئاسة الروسية أن أوكرانيا حاولت في ليلة 3 مايو استخدام طائرتين مسيرتين لضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. لكن وسائل الدفاع احبطت الهجوم.

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واعتبر الكرملين أن الهجوم الإرهابي هو بمثابة محاولة مخطط لها لاغتيال رئيس الدولة.

المصدر: تاس