بوتين: نحن بحاجة لكاسحات جليد جديدة من "أكبر الأصناف" للممر البحري الشمالي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الطلب على الممر البحري الشمالي سيزداد تدريجيا، حيث ستكون هناك حاجة لكاسحات جليد جديدة من "أكبر الأصناف" للتحرك على طول هذا الطريق.

وقال بوتين متحدثا عن آفاق مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" إنه "من الطبيعي أن يؤثر هذا أيضا على الطلب على الممر البحري الشمالي، وهذا أمر واضح تماما".

وأشار بوتين إلى أنه "بعد تنفيذ الجزء الثاني من أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2، سيتم شغل الممر البحري الشمالي. هناك حاجة لكاسحات جليد، وبالتحديد كاسحات جليد من أكبر الأصناف".

ويمتد ممر الملاحة الشمالي عبر منطقة القطب الشمالي، حيث يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي، فيما تعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير، فيما يتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

المصدر: تاس