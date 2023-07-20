بوتين يشارك في مراسم تدشين أول خط للغاز الطبيعي المسال لمحطة "أركتيك 2" (فيديو)

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مراسم إطلاق أول خط للغاز الطبيعي المسال لمحطة "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" من مورمانسك إلى شبه جزيرة غيدان.

وزار الرئيس بوتين منشأة "نوفاتيك" على شاطئ خليج كولا، حيث تعرف على عملية تصنيع الهياكل المعدنية، كما وقف على إنشاء خط تسييل الغاز الطبيعي.

ويعتبر "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" ثاني مشروع بسعة كبيرة لشركة "نوفاتيك" بعد "يمال للغاز الطبيعي المسال"، حيث من المقرر بناء ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة 6.6 مليون طن لكل منها (19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة).

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق من نهار اليوم الخميس، إلى مقاطعة مورمانسك في رحلة إقليمية أعلن عنها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي