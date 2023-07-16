روغوف: دوي انفجارات في مناطق سيطرة قوات كييف بمدينة زابوروجيه

أفاد زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بوقوع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مدينة زابوروجيه.

وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "تم سماع دوي الانفجارات في زابوروجيه، التي يحتلها بصورة مؤقتة نظام زيلينسكي".

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وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق عن وقوع انفجارات في خيرسون.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في المقاطعة، أعلن أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة "روس أتوم"، قبل أيام، توافر معلومات لدى روسيا حول خطط وضعتها سلطات كييف مؤخرا لضرب محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "تفيد المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش الروسي وكذلك اعترافات بعض المخربين الأسرى، بأن سلطات كييف تقوم بالتحضير لمثل هذا الهجوم".

ووفقا له، مع قيام الجانب الأوكراني بالتحضير لقصف مدفعي لهذه المحطة، تم ضخ معلومات مضللة زعمت بأن روسيا "تعتزم تفجير" المحطة.

المصدر: RT