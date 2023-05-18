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بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك

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بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك
Sputnik
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قال القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إنه سيتم في المستقبل القريب تشغيل كافة الخدمات المدنية في مدينة أرتيوموفسك بما في ذلك خدمات مديرية حالات الطوارئ.

وأضاف: "أرى بالفعل في المستقبل القريب، وجود حاجة إلى تنظيم عمل الخدمات المدنية ورجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ في أرتيوموفسك".

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ووفقا له، ستتمكن القوات الروسية في المستقبل القريب، من إحكام سيطرتها على المدينة، وسيتم تنظيم العمل هناك على غرار ما جرى في المراكز السكنية المحررة الأخرى في هذه الجمهورية.

تقع مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الشمال من مدينة غولوفكا الكبيرة. وتعتبر أرتيوموفسك من محاور النقل المهمة لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس، وتستمر المعارك الشرسة هناك منذ عدة أشهر حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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