بريغوجين: القوات تواصل تقدمها في أرتيوموفسك.. نتحرك إلى الأمام

قال مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في الاتجاه الغربي لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك، بحيث كان الحد الأقصى للتقدم اليوم 220 مترا.

وأشار بريغوجين، أن القوات تواصل التقدم في الاتجاه الغربي لمدينة أرتيوموفسك بحيث كان الحد الأقصى للتقدم اليوم الخميس 220 مترا، مؤكدا مواصلة تطهير المدينة.

وتقوم مجموعة "فاغنر"، بتطهير الأراضي والمواقع التي تتحصن فيها قوات كييف.

كما أوضحت مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق، إن مدينة أرتيوموفسك باتت عمليا تحت سيطرتها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أحد المقاتلين في مجموعة "فاغنر" أن المسافة بين آخر مبنى بات تحت سيطرة القوات الروسية والطريق التي تؤدي إلى أطرف المدينة، التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية لا تتعدى 740 مترا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك(باخموت)، حيث لم يتبق سوى 2.37 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

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المصدر: riafan.ru