مدفيديف يرفض التكهن بموعد انتهاء العملية العسكرية

اعتبر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من الخطأ محاولة الإجابة على سؤال حول موعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، داعيا إلى "عدم استباق الأحداث".

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وقال مدفيديف في حديث مع وسائل إعلام روسية: "فيما يتعلق بالمواعيد، آمل ألا تتوقعوا مني الإجابة على هذا السؤال، لأن ذلك سيكون أمرا غير صحيح. دعونا لا نستبق الأحداث".

وشدد مدفيديف على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المخول بتقديم تقديرات لسير العملية العسكرية ومواعيدها، وأضاف: "لأسباب واضحة، هناك كثير من العوامل (تؤثر في ذلك)".

المصدر: "نوفوستي"