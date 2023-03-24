مدفيديف: الجيش الروسي سيصل إلى كييف ولفوف إذا لزم الأمر

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يمكن استبعاد أي شيء خلال تنفيذ الجيش الروسي للعملية العسكرية الخاصة.

وشدد مدفيديف على أنه لا يمكن استبعاد أي شيء خلال ذلك، وإذا لزم الأمر، ستدخل القوات الروسية إلى كييف أو حتى إلى لفوف من أجل "القضاء على هذه العدوى".

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وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "في هذا المجال لا يجوز استبعاد حدوث أي شيء. إذا لزم الأمر الوصول إلى كييف أو حتى إلى لفوف فسيتم الوصول إلى هناك من أجل القضاء على هذه الشرور المعدية واجتثاثها".

المصدر: نوفوستي