20 ألف عسكري لتأمين الدفاع الجوي والصاروخي لموسكو في عطلة الأعياد

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن حوالي 20 ألف عسكري يشاركون في تأمين الدفاع الجوي والصاروخي لمنطقة موسكو في عطلة أعياد رأس السنة.

وأضاف المصدر: "بشكل إجمالي، سيشارك في المناوبة القتالية لحماية منطقة موسكو خلال أيام عطلة رأس السنة الجديدة، حوالي 20 ألف عسكري من تشكيلات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية".

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ووفقا للمصدر، "سيشارك في هذه المناوبة القتالية في ليلة رأس السنة الجديدة، أكثر من 1800 عسكري من الجيش الأول للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي التابع للقوات الجوية والفضائية الروسية".

وتفيد معطيات المصادر المفتوحة العلنية، بأن الجيش الأول للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، يقوم بمهمة حماية العاصمة الروسية من الهجمات الجوية والصاروخية البالستية. وتدخل في قوام هذا الجيش، صوامع المنصات تحت الأرضية لإطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ والتي مهمتها تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

المصدر: نوفوستي