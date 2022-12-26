إشادة صينية بمنظومة الصواريخ الروسية S-500

أشاد الموقع الصيني Sohu، بمنظومة الصواريخ الروسية S-500 المضادة للطائرات SAM، وأكد أنها أقوى نظام صاروخي في العالم .

وأضاف كاتب المقال، أن روسيا شرعت في تطوير نظام دفاع جوي جديد من طراز S-500، مباشرة بعد إطلاقها لنظام S-400، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعد النظر الذي تتمتع به قيادة الجيش الروسي، في التركيز على تطوير الأنظمة المضادة للطائرات.

ووصف الكاتب، منظومة صواريخ S-500 بـ "الدرع الروسي الجديد"، وأكد أن إصدارها يعتبر ردا قويا على استراتيجية الفضاء الأمريكية.

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وأوضح، أن المنظومة الجديدة، لا تعترض الصواريخ الباليستية وحسب، وإنما تشكل تهديدا على الأقمار الصناعية التي تحلق في مدارات منخفضة، والمركبات الفضائية الأخرى.

وأشار إلى أن منظومة S-500، يجب أن تصبح أساس نظام الدفاع الجوي الروسي، وتقود جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وتنتمي منظومة S-500 بروميثيوس ROC Triumfator-M إلى جيل جديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، يبلغ نصف قطر تدميرها حوالي 600 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي