Foreign Affairs تنصح زيلينسكي بالكف عن مطالبة روسيا بإعادة القرم

كتبت ليانا فيكس ومايكل كيميدج في صحيفة Foreign Affairs، أن على زيلينسكي التوقف عن المطالبة بعودة القرم لسيطرة كييف، تحت طائلة خسارة دعم الغرب تفاديا للتصعيد مع روسيا.

وجاء في المقال أن "شبه جزيرة القرم قد تصبح خطا أحمر حقيقيا يضعه فلاديمير بوتين، وبعض الدول الداعمة لأوكرانيا قلقة للغاية من خطر حدوث تصعيد جديد في حال إصرار كييف على استردادها ولاسيما فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة".

وأشارا إلى أن شبه الجزيرة ذات قيمة استراتيجية كبيرة، وليس واردا بالنسبة لموسكو التخلي عنها تحت أي ظرف، في حين أن محاولات كييف للسيطرة عليها ستؤثر سلبا على صورة أوكرانيا التي تقدم على خطوات غير محسوبة العواقب، وتعتمد في الوقت نفسه بشكل كامل على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي.

ويدعم هذه الفكرة ما كتبته صحيفة "وول ستريت جورنال"، حول أن الولايات المتحدة عدلت سرا منظومات صواريخ هيمارز التي تنوي تسليمها لأوكرانيا حتى لا يتمكن نظام كييف من استخدامها لضرب عمق الأراضي الروسية.

وحسب الصحيفة، اعتبر البيت الأبيض أن هذا الإجراء ضروري لتفادي صراع مباشر مع موسكو.

المصدر: نوفوستي