السفير الروسي لدى واشنطن: القرار الأمريكي برفع القيود عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة صحيحة 

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة بالاتجاه الصحيح.

وقال السفير إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية، رغم أنه جاء متأخرا، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وجاء ذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين.

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وتابع : "أملنا في أن تدرك البنوك (الأمريكية) بشكل صحيح إشارة الجهة الرقابية المالية، وأن تتوقف عن عرقلة التحويلات اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات الأجنبية الروسية بشكل طبيعي".

المصدر: تاس