واشنطن تمدد المهلة لإتمام التعاملات مع البنوك الروسية بشأن صفقات الطاقة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تمديد المهلة لاتمام التعاملات المتعلقة بموارد الطاقة مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية حتى 15 مايو عام 2023.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها بأن القرار يشمل التعاملات مع البنك المركزي الروسي و"فنيش إيكونوم بنك" و"أوتكريتيه" و"سوفكوم بنك" و"سبيربنك" و"في تي بي" و"ألفا بنك" وأي مؤسسات أخرى تمتلك البنوك المذكورة حصة 50% فيها أو أكثر.

وكان القرار الأمريكي السابق يقضي بضرورة إتمام كل التعاملات بحلول 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن التعاملات المتعلقة بموارد الطاقة تشمل الصفقات الخاصة باستخراج وإنتاج وتكرير وتسييل موارد الطاقة، وصناعة الوقود ونقل أو شراء المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي ومكثف الغاز والمشتقات النفطية وغير ذلك من موارد الطاقة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وأكبر البنوك الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في فبراير الماضي.

المصدر: تاس