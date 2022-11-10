بوتين يكلف الحكومة بتلبية كل احتياجات الجيش الروسي

أفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليماته للحكومة ووزارة الدفاع بتنفيذ جملة من الإجراءات لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين أعطى الرئيس الروسي تعليماته للحكومة ووزارة الدفاع بـ"إنشاء آلية تضمن التبادل الفعال والسريع للمعلومات بين الوحدات المشاركة مباشرة في العملية العسكرية الخاصة ومصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد"، وذلك بحلول 14 نوفمبر الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين وضع معايير لتزويد القوات العسكرية بما يتماشى مع احتياجاتها الحقيقية في ظروف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كذلك سيتعين على الحكومة إعداد مقترحات للتحكم في إنفاق أموال الميزانية على كل ما يتعلق بالعملية الخاصة.

بدورها، ستحدد وزارة المالية مقدار الأموال الإضافية التي ينبغي تخصيصها للمناطق التي يكون فيها متوسط ​​مستوى الاستجابة ساري المفعول.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي أنشأ في 21 أكتوبر الماضي، المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

ويعمل هذا الهيكل الذي يرأسه رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين على تحديد جملة من الحاجيات الخاصة بالقوات الروسية ومراقبة تنفيذها.

المصدر: نوفوستي