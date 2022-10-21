أنطونوف: الولايات المتحدة تخطت كل الخطوط الحمراء

أشار السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة "تخطت كل الخطوط الحمراء" في العلاقات مع روسيا.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا 24"، ردا على سؤال حول الخطوط الحمراء التي حددتها موسكو لواشنطن: "لقد تخطوا هذه الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة".

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وتطرق إلى حادث تخريب أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق أواخر سبتمبر الماضي.

وقال: "أنا على ثقة بأن من يقف وراء هذا التخريب ليس شخصا واحدا، وليست جماعة معينة، بل دولة تمتلك القدرات التكنولوجية والخبراء الذين تم إعدادهم لذلك".

المصدر: تاس