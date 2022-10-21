 
مباشر

أنطونوف: الولايات المتحدة تخطت كل الخطوط الحمراء

أخبار روسيا

أنطونوف: الولايات المتحدة تخطت كل الخطوط الحمراء
Sputnik MIKHAIL TURGIYEV
السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0sj

أشار السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة "تخطت كل الخطوط الحمراء" في العلاقات مع روسيا.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا 24"، ردا على سؤال حول الخطوط الحمراء التي حددتها موسكو لواشنطن: "لقد تخطوا هذه الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة".

إقرأ المزيد
السفير الروسي بواشنطن: التهديد بالسلاح النووي غير مقبول
السفير الروسي بواشنطن: التهديد بالسلاح النووي غير مقبول

وتطرق إلى حادث تخريب أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق أواخر سبتمبر الماضي.

وقال: "أنا على ثقة بأن من يقف وراء هذا التخريب ليس شخصا واحدا، وليست جماعة معينة، بل دولة تمتلك القدرات التكنولوجية والخبراء الذين تم إعدادهم لذلك".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا