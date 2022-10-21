السفير الروسي بواشنطن: التهديد بالسلاح النووي غير مقبول

صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف بأن التهديد باستخدام السلاح النووي غير مقبول، وأنه لا منتصر في النزاع النووي.

وأشار أنطونوف في حديث لمجلة "نيوزويك"، إلى عدم وجود الحوار بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن "محاولات الدبلوماسيين الروس في واشنطن لإعادة إقامة تلك الاتصالات لم تؤد إلى النتيجة. والإدارة (الأمريكية) لا ترغب في أن تتحدث معنا على أساس المساواة".

وأعاد السفير إلى الأذهان أن "أزمة الصواريخ في كوبا أسفرت عن العودة إلى الوضع الذي كان حول كوبا قبل انتشار الصواريخ السوفيتية"، مضيفا أنه "من المستحيل تسوية الوضع الراهن بمثل هذه الطريقة".

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وأضاف: "أود أن أشدد على أنه في الظروف الحالية العودة إلى الوضع السابق مرفوضة، حيث كانت التهديدات على أمن روسيا القومي تتراكم على حدودنا الغربية".

وأكد أنه "حان الوقت لتتخلى واشنطن عن خطابها غير المسؤول حول النووي. والتهديدات بالسلاح النووي يجب أن تكون غير مقبولة. وهذا الأمر حساس للغاية".

وتابع: "كل يوم علينا أن نتذكر أن الحرب النووية لا يجوز أن تندلع. ولن يكون هناك منتصر في نزاع نووي".

المصدر: "نيوزويك"