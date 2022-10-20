قديروف يعلن اعتقال مجموعة مخربين زودوا كييف بمعلومات عن مواقع شيشانية في زاباروجيه

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اعتقال مجموعة مخربين استطلاعية زودت قوات كييف بإحداثيات مواقع وتجمعات المقاتلين الشيشان في مقاطعة زابوروجيه الروسية.

وكتب قديروف في "تيليغرام" تعليقا على أفراد المجموعة: "انظر إلى هؤلاء الأولاد! أكبرهم يبلغ 18 عاما، وأصغرهم 15. القائد محمد توشايف، قال إن الخمسة المعتقلين نقلوا إحداثيات مواقعنا من خلال الصور وتسجيلات الفيديو إلى الجانب الأوكراني في محور زابوروجيه".

وأضاف: "هؤلاء الشباب يدركون جرمهم ويطلبون الصفح عنهم، ولكن يجب إنزال العقوبة المناسبة فيهم... يحذر محمد توشايف كل من يريد تكرار مسار هؤلاء المخربين، حيث تسيطر قواته على 130 بلدة وقرية... فكروا مليا قبل التصرف على أراضي الفوج 96".

المصدر: تاس