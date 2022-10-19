قائد قوات "أحمد": أوكرانيا فقدت أكثر من 300 مقاتل في دونباس خلال 4 أيام

أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف أن كييف فقدت أكثر من 300 مقاتل وأكثر من 45 آلية خلال الأيام الأخيرة على جبهة دونباس.

وقال علاء الدينوف: "خسائر العدو خلال الأيام الأربعة الماضية كانت أكثر من 45 دبابة ومدرعة. كما تم القضاء على أكثر من 300 مقاتل من القوات الأوكرانية، تم دفعهم إلى الهجوم".

وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائرها في مدينة سوليدار وبلدة ياكوفليفكا وبلدة بيلوغوروفكا وبلدة سبورنوي.

المصدر: نوفوستي