شويغو يتفقد سير تدريب الذين تمت تعبئتهم ويوعز بتكثيف تدريبهم الليلي

قال المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بالاطلاع على كيفية تدريب الذين تم حشدهم في ساحات التدريب بالمنطقة العسكرية الغربية وفقا للتعبئة الجزئية.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "اطلع الوزير على سير تدريب الذين تمت تعبئتهم قبل أيام من المناطق الروسية وفقا للتعبئة الجزئية".

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وخلال ذلك شدد شويغو، على ضرورة تركيز الاهتمام الخاص على التدريب العملي للمعبئين وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال القتالية ضمن "وحدات تأمين الأراضي المحررة" في المناطق الخلفية من العملية العسكرية الخاصة.

وأوعز الوزير بتكثيف التدريب القتالي العملي للمعبئين خلال فترات الظلام والليل.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى ضرورة تركيز الاهتمام الخاص على تدريب المواطنين الذين تم حشدهم في إطار التعبئة وشدد على ضرورة أن يتم ذلك على أيدي ضباط يمتلكون الخبرة القتالية وخاصة في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي