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بوتين يوقع قانونين لدعم الملتحقين بموجب التعبئة الجزئية

مال وأعمال

بوتين يوقع قانونين لدعم الملتحقين بموجب التعبئة الجزئية
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونين لدعم المواطنين الذين تمت تعبئتهم والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وتم نشر الوثائق ذات الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم، وبموجب القانون الأول يحق للمواطنين، الذين تمت تعبئتهم والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وأسرهم الحصول على فترة سماح للقروض المصرفية (قروض مستهلك وعقارية).

كذلك وقع الرئيس الروسي قانونا يقدم ضمانات العمل للمواطنين، الذين تتم تعبئتهم للخدمة العسكرية.

المصدر: نوفوستي

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