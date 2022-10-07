بدء استيعاب الملتحقين والمتطوعين في وحدات الدبابات بالجيش الروسي

بدأت عمليات الاستيعاب القتالي للمتطوعين والملتحقين بموجب التعبئة الجزئية في روسيا، ضمن وحدات الدبابات في مناطق التدريب الواقعة قرب مناطق المهام القتالية.

وأفاد مراسل "نوفوستي" من مكان الحدث، بأن العسكريين الجدد باشروا بالتدرب على إتقان المعدات العسكرية والأسلحة المحددة لكل منهم، بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام الناري للمدرعات بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المصفحة ووسائط الدفاع الجوي.

ونقل المراسل عن أحد الضباط العاملين في أحد مراكز التدريب قوله: "سيتم تدريب الجميع هنا بشكل جيد، ولن يغادر أحد إلا بعد تدريبه وتجهيزه بأفضل شكل. إذا لم يكن طاقم العربة القتالية جاهزا، فسيبقى لمدة أسبوع آخر. وإذا لزم الأمر، سيستمر التدريب لفترة أطول".

ووفقا له، يجري التدريب بشكل طبيعي ولم تحصل أية حوادث طارئة خلال ذلك.

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من جانبه قال أحد الملتحقين الجدد: "فريق العمل هنا ممتاز فعلا، ولا توجد أية مشاكل، ولا حوادث. الاستيعاب يجري بشكل تدريجي سلس، أي يتم وضع المهمة ومن ثم تنفيذها بمهارة".

تم الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم رئاسي اعتبارا من 21 سبتمبر. ووفقا لوزير الدفاع سيرغي شويغو تعتبر هذه التعبئة ضرورية من أجل السيطرة على خط الألف كيلومتر من مناطق التماس والأراضي المحررة في أوكرانيا. ومن المقرر أن يتم خلالها استدعاء ما مجموعه 300 ألف عسكري احتياطي، وهو ما يزيد قليلا عن واحد في المائة من إجمالي موارد التعبئة الروسية.

المصدر: نوفوستي