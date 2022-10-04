شويغو: عدد الملتحقين بالقوات المسلحة الروسية بموجب قرار التعبئة الجزئية تجاوز مئتي ألف

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن عدد الملتحقين بالقوات المسلحة الروسية بموجب قرار التعبئة الجزئية تجاوز مئتي ألف.

وأضاف شويغو: "أكثر من 200 ألف شخص وصلوا للانضمام في صفوف القوات المسلحة الروسية في إطار التعبئة الجزئية.. صدرت تعليمات للمسؤولين المعنيين بتزويد المستدعيين بمجموعات الملابس والممتلكات الأخرى الضرورية، وتعيينهم في المناصب العسكرية".

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كما أكد شويغو أن الأفراد العسكريين الذين تم استدعاؤهم إلى القوات المسلحة الروسية في إطار التعبئة الجزئية سيتم إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد التنسيق القتالي والتدريب، والتخطيط مع الوحدات المشاركة هناك، منوها بأن "تدريب أفراد الوحدات المشكلة يتم في 80 ميدانا ومركز تدريب".

وطالب قادة المناطق العسكرية والأسطول الشمالي إجراء تدريبات إضافية مع المجندين بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية "من أجل تكييفهم بسرعة مع الوضع القتالي".

وأصدر الوزير تعليماته للمديرية الرئيسية لأنشطة المراقبة والإشراف للقوات المسلحة الروسية "بإدارة الإجراءات الخاصة بالتعبئة الجزئية".

المصدر: نوفوستي