وزارة الدفاع الروسية تنشر توضيحات حول التعبئة الجزئية

نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ـــ في إطار التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء الرماة ومن خدموا في سلاح الدبابات والمدفعية والسائقين والميكانيكيين.

ـــ لم يتم تحديد ترتيب استدعاء المواطنين من الاحتياط، ولكن تعطى الأولوية لأصحاب تخصصاتهم العسكرية.

ـــ أحد العوامل الرئيسية في التعبئة وجود خبرة قتالية لدى المواطنين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط.

ـــ خلال اليوم الأول من التعبئة الجزئية، حضر قرابة 10 آلاف مواطن إلى شعب التجنيد طوعا.

ـــ لم يتم فرض حصص على عدد المواطنين الذين يتم استدعاؤهم من الاحتياط من الكيانات الإدارية الروسية أو المنظمات الحكومية أو الخاصة.

ـــ سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم حسب رتبهم العسكرية ووظائفهم.

ـــ سيتم إيداع أموال الشخص المستدعى في حسابه الشخصي، أو يمكن تحويلها إلى أفراد أسرته بناء على طلبه.

المصدر: تاس