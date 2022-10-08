بعد توقف الحركة في جسر القرم.. السلطات تعلن تشغيل ممر بري عبر مناطق جديدة

أكد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أنه على خلفية إغلاق جسر القرم أقامت السلطات ممر نقل بريا عبر المناطق التي انضمت إلى روسيا مؤخرا.

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وكتب المسؤول عبر "تلغرام": "القرم مؤمن بالمواد الغذائية والمنتجات النفطية، ومرافق تخزين النفط الاستراتيجية ممتلئة"، موضحا أن احتياطي الوقود الاستراتيجي بشبه الجزيرة يكفي لعدة أشهر.

وأضاف: "تم إنشاء ممر بري عبر مناطق جديدة" في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا قبل أيام.

جاء ذلك بعدما أدى انفجار شاحنة وما تبعه من حريق في جسر القرم فجر اليوم السبت، إلى توقف حركة السيارات والقطارات عبر الجسر.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة النقل الروسية باستئناف تشغيل خط العبارة الذي يربط مدينة كيرتش في القرم بإقليم كراسنودار، مضيفة أن أول مركبة قد تحركت استعدادا للتحميل، وهناك ثلاثة عبارات أخرى تستعد للانطلاق.

المصدر: وكالات