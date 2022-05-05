مستشار رئيس شبه جزيرة القرم: حصار النقل في شبه الجزيرة من قبل أوكرانيا أصبح من الماضي

صرح مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، بأن حصار النقل على شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا لم يعد موجودا، وتتم عملية استعادة عمل خطوط نقل الركاب والبضائع مع المناطق المحررة.

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وقال كريوتشكوف لوكالة أنباء نوفوستي بهذا الشأن: "إن حصار النقل في شبه جزيرة القرم، الذي فرضه القوميون الأوكرانيون قبل ثماني سنوات، أصبح من الماضي. واليوم بدأت عملية استعادة حركة الشحن والركاب. الأعمال الخاصة لا تتسامح مع الفراغ. حين يحتاج الناس للسفر ويوجد طلب لذلك، يتم ربط المواصلات على الفور".

إضافة إلى ذلك، لفت المسؤول في شبه جزيرة القرم الروسية إلى أنه تم أيضا استعادة خطوط السكك الحديدية التي تربط شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون، مشددا على أنه "في المستقبل.. ستمر بها قطارات الركاب".

وأوضح كريوتشكوف أنه تم بالفعل في المناطق المحررة ذاتها، إعادة حركة النقل العام للعمل داخل المدن وما بينها بشكل كامل.

وخلص مستشار رئيس القرم لشؤون السياسة المعلوماتية إلى أن "هذا الأمر يعد أول مؤشر على أن الحياة تدخل في مسارها السلمي".

لمصدر: نوفوستي