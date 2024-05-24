العين يستضيف يوكوهاما في مباراة الحسم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة (فيديو)

تتجه أنظار عشاق الكرة الأسيوية مساء غد السبت نحو استاد هزاع بن زايد بالإمارات لمتابعة اللقاء المرتقب بين نادي العين، وضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري الأبطال.

ويدير حكم الساحة الدولي الأوزبكي، إلغيز تانتاشيف، هذه المباراة الحاسمة بين نادي العين وضيفه يوكوهاما، التي ستبدأ في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي.

الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف حكماً لإياب نهائي #دوري_أبطال_آسيا بين 🇦🇪 العين و 🇯🇵 يوكوهاما مارينوس في استاد هزاع بن زايد 🏟️



🔗https://t.co/KUMYjBGVlcpic.twitter.com/l4dbfa3pCE — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 23, 2024

ولا بديل لنادي العين للفوز في هذه المباراة وبنتيجة أفضل من تلك التي خسر بها أمام يوكوهاما مارينوس (1-2) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على استاد "نيسان - Nissan Stadium" بمدينة يوكوهاما.

ويطمح لاعبو النادي الإماراتي بالعودة في النتيجة وتجاوز ضيفهم يوكوهاما مارينوس لتحقيق اللقب للمرة الثانية، بعد أن ظفر به الفريق الإماراتي في نسخة 2003.

بينما يأمل لاعبو الفريق اليابان في الحفاظ على تفوقهم والتتويج بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو (48 عاما) المدير الفني لفريق العين هذه المباراة الحاسمة ضد يوكوهاما، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: كوامي أوتون، بارك يونغ وو، يحيى نادر، خالد الهاشمي

خط الوسط: ماتياس بالاسيوس، أحمد برمان، بندر الأحبابي

خط الهجوم: سفيان رحيمي، أليخاندرو روميرو، إيريك مانديز.

بينما من المتوقع أن يختار الأسترالي هاري كيويل (45 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإماراتي:

حراسة المرمى: ويليام بوب

خط الدفاع: كين ماتسويارا، تاكومي كاميجيما، شينوسوكي هاتاناكا، كاتسوبا تاغونا

خط الوسط: كيجو ساكاكيبارا، يان ماتيوس، آساهي أويناكا

خط الهجوم: تام تاي هي، إلبير دا سيلفا، أندرسون لويز.

القنوات الناقلة لمباراة العين وضيفه يوكوهاما، يوم السبت 25 مايو 2024، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم:

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قنوات الكأس القطرية

"بي إن سبورتس" القطرية

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة "SSC" السعودية (SSC HD1).

وقرر نادي العين توفير شاشات عملاقة للجماهير، التي لم تتمكن من الحصول على تذاكر لحضور المباراة، بسبب الإقبال اللافت على البطاقة الموسمية، والتي تخطت المبيعات فيها نسبة الـ60% من سعة استاد هزاع بن زايد، بالإضافة إلى أن لائحة المسابقة، والتي تمنح الاتحاد المنظم للبطولة الآسيوية، حق الحصول على نسبة كبيرة من حصة التذاكر يتم تخصيصها للضيوف والرعاة.

ووجهت إدارة العين بتوفير شاشات عملاقة وسط أجواء حماسية للتشجيع، وكافة الخدمات المطلوبة لمحبي الكرة الإماراتية في الملاعب المجاورة لاستاد هزاع بن زايد واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبرم العين صباح اتفاقية مع دور عرض "ستار سينما"، لتقديم خدمة مشاهدة مباراة نهائي دوري الأبطال للجماهير، في كل دور السينما بمختلف إمارات الدولة، وذلك انطلاقا من حرص النادي على توفير أسباب الراحة للجمهور.

المصدر: وسائل إعلام