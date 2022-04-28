سلطات منطقة خيرسون: لن نسمح لأحد بأي حصار مائي لشبه جزيرة القرم

قال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون إن إمدادات المياه عبر قناة شمال القرم إلى شبه جزيرة القرم مضمونة ولن يُسمح بعد الآن لأي جهة باستئناف الحصارالمائي لشبه الجزيرة.

وأضاف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون: "منطقة خيرسون جاهزة وستضمن توفير إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم عبر قناة شمال القرم، التي تم بناؤها بشكل مشترك من قبل أجدادنا. لن نسمح بتكرار الحصار المائي لشبه جزيرة القرم".

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وبحسب قوله، فإن المسؤولين الأوكرانيين المحليين والمتطرفين الذين أصدروا الأوامر وشاركوا في عمليات الحصار المائي لشبه جزيرة القرم تم اعتقالهم، وهم محتجزون حاليا في المنطقة.

وكانت أوكرانيا تقدم ما يصل إلى 85% من احتياطات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم من نهر دنيبر. لكن تزويد شبه الجزيرة بالمياه توقف بشكل كامل من قبل الجانب الأوكراني بعد الانضمام الطوعي لشبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.

ويقدر المبلغ الأولي للضرر الناجم عن الحصار المائي بـ 1.47 تريليون روبل.

وكان الجيش الروسي قد سيطر مؤخرا على منطقة خيرسون بأكملها، في جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي