كونستانتينوف: إصلاح جسر القرم سيتم بسرعة

قال رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، إنه سيتم بسرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بجسر القرم، لأنها ليست جدية.

وكتب كونستانتينوف في قناته على Telegram: "يجري التحقيق بأسباب الحادث، وسيتم إصلاح الأضرار على الفور، لأنها ليست ذات طبيعة جدية. وسيستمر النشاط الحيوي في شبه جزيرة القرم".

في وقت سابق، أفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

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وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن شاحنة انفجرت على الجسر، مما تسبب في نشوب حريق في سبعة خزانات للوقود يجرها قطار.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان له: "حسب المعلومات الأولية، أقواس الملاحة لم تتضرر. ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".

المصدر: نوفوستي