قديروف يعلن عن إرسال وحدة قتالية للمشاركة في العملية الخاصة وأخرى ستصل قريبا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إنه أرسل وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، كما يستعد لإرسال وحدة قتالية أخرى في المستقبل القريب.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "أرسلنا وحدة أخرى من المقاتلين المدربين إلى أوكرانيا. وهناك تشكيل قتالي آخر يستعد للتوجه إلى هناك في المستقبل القريب".

وقال رئيس الشيشان: "دخل عبدة الشيطان عدة مناطق سكنية، لكن هذا لا يعني أنهم ينتصرون. لقد حررنا كل هذه المدن والبلدات. وسوف نحررها مرة أخرى من النازيين والفاشيين".

وشدد على أن هذا يتم لضمان أن يكون خط الهجوم كثيفا قدر الإمكان، وحتى يتمكن المقاتلون من استبدال بعضهم البعض، بالتناوب في شن الهجمات، كما أكد أن الهجوم لن يتوقف دقيقة واحدة.

المصدر: نوفوستي