وسائل إعلام: تجمّع أمام محطة "السيل الشمالي 2" في ألمانيا للمطالبة بتشغيل المشروع

أفادت صحيفة ألمانية بتجمع عدد من الأشخاص أمام محطة استقبال الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 2" للمطالبة بتشغيل المشروع، الذي تم تعليق إطلاقه في إطار العقوبات ضد روسيا.

وقال المحتج مارتن زيلنر لصحيفة "برلينر تسايتونغ": "نطالب بإطلاق مشروع "السيل الشمالي 2" بأسرع وقت وإجراء استفتاء على سياسة الطاقة والعقوبات في البلاد".

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وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة اعتقلت المحتجين.

ذكرت الحكومة الألمانية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أن تشغيل "السيل الشمالي 2" غير مخطط له حاليا.

واكتملت عملية إنشاء خط أنابيب "السيل الشمالي 2" بالكامل في 10 سبتمبر 2021. وكان من المقرر إنهاء تجهزي المشروع قبل نهاية عام 2019، لكن العقوبات الأمريكية حالت دون ذلك.

ويتكون خط الغاز هذا من سلسلتين تبلغ طاقته الإجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا، ويمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "تاس"